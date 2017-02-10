«Фабрика пряників» – саме з такою назвою майстрині Світлана та Наталя вирішили представити олександрійцям свій творчий проект по випічці смачних та ексклюзивних пряників. Ідея започаткувати таку «смачну» справу виникла у дівчат декілька років тому, розповідає майстриня Наталя.

Спочатку дівчата випікали пряники в невеликій кількості та представляли їх на різноманітних ярмарках в містах України. Проте після відвідин майстер-класів з виготовлення пряників у Кривому Розі та Києві було вирішено ґрунтовно підійти до справи та розширити свій колектив. «Сьогодні над створенням смаколиків працює вже п’ятеро майстринь. Усі вони фахівці своє справи» – говорить Наталя, – «але з такої справи не можна робити конвеєр, бо все повинно йти від душі. І тільки за таких умов можна створити справді смачний та гарний кондитерський виріб» – діляться майстрині.

Наразі в майстерні виготовляють пряники на будь-який смак, у різних стилях та до будь-якої події. Матеріали для приготування, за словами кондитерів, відбирають дуже ретельно, використовуючи італійські харчові барвники та професійну цукрову пудру спеціального помолу, котру доставляють спеціально із західної України.

Що ж до замовлень, то переважно це пряники для дітей із зображенням мультиплікаційних героїв. Особливою популярністю у дорослих користується тематична передсвяткова випічка. Для прикладу до Дня Святого Валентина майстрині працюють над створенням пряників у вигляді сердець, з різноманітними написами. Крім цього олександрійці все частіше замовляють пряники із власними малюнками, котрі потім друкуються на рисовому папері на кондитерському принтері.

Не бояться на «Фабриці пряників» ні кількості замовлень, адже одна майстриня за робочий день може виконати розпис від 300 до 400 пряників, ні складнощів роботи. За словами самих же кондитерів, – «не існує замовлення на пряник, яке ми не могли б виконати».

Цінова політика, за словами засновників міні-фабрики, досить лояльна в порівняні з цінами на аналогічні вироби в інших містах України. Так, смачний ексклюзив від олександрійських майстринь можна придбати за ціною від 20 грн.

Тому, якщо Ви ще не знаєте, що подарувати своїй коханій людині на свято усіх закоханих – ласкаво просимо скуштувати оригінальні смаколики від «Фабрики пряників».

З повагою до олександрійської громади!