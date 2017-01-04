У святкові новорічні дні не всі дітлахи шукали свої подарунки під ялинкою. Через епідемію грипу малеча, що лежить в стаціонарі дитячого відділення Олександрійської районної лікарні, не зможе зустріти Різдвяні свята в родинному колі. Привітати дітей та їх мам до лікарні сьогодні, 4 січня 2017 року, завітали заступник голови районної державної адміністрації Олександр Безкровний та директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ірина Чемерис.

За словами заступника головного лікаря Тетяни Прошиної, зараз у відділенні знаходиться до 30 діток, і більше 10 були прийняті на лікування вночі та сьогодні вранці.

Але не дивлячись на це, маленькі пацієнти лікарні все ж отримали смачні подарунки від імені голови районної державної адміністрації Богдана Курупа та слова побажання найшвидшого одужання.