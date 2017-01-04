У святкові новорічні дні не всі дітлахи шукали свої подарунки під ялинкою. Через епідемію грипу малеча, що лежить в стаціонарі дитячого відділення Олександрійської районної лікарні, не зможе зустріти Різдвяні свята в родинному колі. Привітати дітей та їх мам до лікарні сьогодні, 4 січня 2017 року, завітали заступник голови районної державної адміністрації Олександр Безкровний та директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ірина Чемерис.

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За словами заступника головного лікаря Тетяни Прошиної, зараз у відділенні знаходиться до 30 діток, і більше 10 були прийняті на лікування вночі та сьогодні вранці.

Але не дивлячись на це, маленькі пацієнти лікарні все ж отримали смачні подарунки від імені голови районної державної адміністрації Богдана Курупа та слова побажання найшвидшого одужання.

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