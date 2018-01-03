В Кіровоградській ОДА розповіли про пріоритетні завдання на 2018 рік

Вчора, 2 січня, голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко провів оперативну нараду з керівниками структурних підрозділів ОДА, у ході якої було обговорено та окреслено головні напрямки діяльності обласної влади в 2018 році.

Серед визначених пріоритетів були озвучені питання освітньої реформи (дошкільна та інклюзивна освіта, реалізація проектів у сфері молодіжної політики, будівництво майданчиків для міні-футболу, до речі, два з яких буде побудовано в Олександрії та Олександрійському районі), реалізація медичної реформи на первинному рівні (будівництво сільських лабораторій, придбання спеціального медичного транспорту, продовження реалізації проекту “Здоров’я наших дітей”).

Окремо торкнулися питання щодо децентралізації на Кіровоградщині. “Як повідомила начальник управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури ОДА Вікторія Кулікова, цього року продовжиться створення об’єднаних територіальних громад. Нині вже 10% населення області об”єднано у 13 громадах. У трьох громадах плануються перші вибори, розпочалися об’єднавчі процеси по створенню ще 7 громад”, -йдеться у повідомленні ОДА.

Ще одним з головних напрямків на цей рік залишається питання розвитку альтернативної енергетики та агропромислового розвитку. Зазначається, що цього року на Кіровоградщині заплановано будівництво 10 сонячних електростанцій, а також заплановано впровадження проекту “Аграрні розписки”, котрий дасть можливість малим і середнім сільськогосподарським підприємствам долучитися до агрокредитування.