Перший «електричний удар» відбувся: з нового року подорожчала електроенергія

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує у 2018 році підвищити ціну на електроенергію на 16,2%. Про таке рішення стало відомо з порядку формування оптово-ринкової ціни електричної енергії, який був опублікований на сайті держрегулятора. Підвищення вартості має відбутися у два етапи. Заплановано, що у І кварталі (тобто вже з 1 січня 2018 року) тарифи піднімуться на 9,5% – до 1495,46 грн/МВт/год, а у II-IV кварталах ОРЦ планують збільшити ще на 6,1% – до 1586,69 грн/МВт/год.

У комісії підвищення тарифів на електроенергію пояснюють збільшенням ціни на вугілля та газ, зміною курсу гривні, інфляцією та збільшенням тарифів енергогенеруючих компаній. Як наголошує НКРЕКП, оптові ринкові ціни на 2018 рік враховують зростання вартості вугілля на 25,8% (на $17,04 за 1 тонну) – до $83,08 за 1 тонну.