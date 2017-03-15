Як раніше повідомляв Голос Громади, в понеділок 13 березня поблизу села Андріївка Олександрійського району місцеві жителі знайшли 2 міни. Але, як виявилося, вибухонебезпечних предметів було набагато більше.

З інформацією прес-служби ДСНС в Кіровоградській області, по прибуттю групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону на місце події, було виявлено 2 авіабомби ФАБ-50, 10 одиниць 76 мм артснарядів та 15 одиниць 82 мм мінометних мін часів Другої світової війни.

Боєприпаси того ж дня було знешкоджено на підривному майданчику.