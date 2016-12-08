Починаючи з п’ятниці, 9 грудня, в Олександрії синоптики передають підвищення температури.

За інформацією Sinoptik.ua, завтра в Олександрії протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора, а температура повітря підніметься до +3°… +4° С. Крім цього, очікується посилення поривів вітру до 15-24 м/с.

Дощова погода продовжиться аж до понеділка, і лише ввечері цього дня синоптики обіцяють зниження температури до 0°С та сніг.