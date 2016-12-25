Сьогодні, 25 грудня 2016 року за адресою просп. Соборний, 111 ОСББ “Арка” відбулася святкова ялинка. Для дітлахів та дорослих на території ОСББ встановили новорічну “красуню”, яку прикрашали самі жителі будинків. Для малечі влаштували різні конкурси та вікторини, під час яких всі могли отримати солодкі призи та подарунки. На свято завітало більше 100 дітей різного віку.

Аніматори студії “Свято” Ірини Федоренко розважали дітей піснями та танцями. Не стало перешкодою і посилення снігопаду: як малі так і дорослі танцювади під запальну музику, а по закінченню заходу всі маленькі гості без вийнятку отримали від Діда Мороза пакунки зі смачними цукерками.

Організаторами свята виступила міська організація партії “БПП Солідарність”, безпосередньо депутати Олександрійської міської ради Віталій Заріцький та Андрій Коломійцев.