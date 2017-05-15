Олександрійська міськрада “відхрестилася” від прапору Євросоюзу

Нещодавно українці нарешті дочекалися прийняття доленосного рішення щодо ухвалення безвізового режиму з країнами Європейського союзу.

З нагоди Дня Європи практично в усіх територіальних одиницях нашої області цього дня відбулися святкові заходи, спрямовані на популяризацію ідей Євроатлантичної інтеграції та єдності з нашими західними сусідами, в результаті яких були урочисто підняті прапори Євросоюзу. Як зазначив сьогодні, під час апаратної наради, заступник голови Кіровоградської ОДА Сергій Коваленко, ці прапори будуть майоріти ще майже місяць, після чого їх можна буде використовувати як музейні експонати, а також вивішувати на відповідних заходах.

Щоправда, ймовірно, не всі посадовці нашого району підтримують цю ініціативу. Так, Олександрійська міська рада вже традиційно не поспішає приймати новий порядок речей. Спочатку міські посадовці не поспішали з прийняттям мінімальної заробітної плати, потім же намагалися довести недоцільність об’єднання громад. Наразі ж було фактично проігноровано одне з найбільших досягнень України: в той час, як не лише в обласному центрі, а і по всій Україні голови областей, районів та міст з урочистими промовами святкували “відкриття кордонів” для наших співвітчизників, в Олександрії навіть не підняли прапору Європейського союзу над будівлею міськради.

Чи то така подія залишилась непоміченою для влади міста, чи то недостатньо важливою – не відомо. Але в той час, як наша країна відходе від старих ідеалів і йде на зустріч розвитку, складаєтсья враження, що олександрійців намагаються хоча б симовлічно, але все ж таки, відгородити від того шляху, яким крокує наразі Україна.