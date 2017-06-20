Півзахисник “Сталі” Максим Задерака перейшов в ФК “Олександрія”

Про це повідомляють «Футбольні трансфери».

Як зазначається, зацікавлені сторони вже підписали повноцінний контракт, але не розкривають його умови. Уболівальникам зі стажем відомо, що хавбек М.Задерака є вихованцем олександрійського футболу. Він стверджує, що давно хотів повернутись до рідних пенатів.

Крім цього захисник Андрій Цуріков продовжить виступи в “Олександрії”. Сторони уклали контракт, умови якого не розголошують. Зазначається, що права на Цурікова належали “Динамо“, але вони відпустили його достроково. 24-річний підтвердив й інтерес з-за кордону.