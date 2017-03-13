Олександрійці помітили чоловіка, який ходив вулицями міста з обрізом

В Олександрії місцевий мешканець ходив по вулицях міста з обрізом рушниці. Про це повідомляє прес-служба Олександрійського відділення поліції.

Так, 10 березня поліцейським повідомили про те, що містом ходить особа зі зброєю.

Коли поліцейські виїхали на місце події, виявилося, що 40-річний олександрієць дійсно мав при собі предмет, зовні схожий на обріз рушниці «Мосіна».

“Громадянина було запрошено до відділу поліції для надання пояснень з приводу події. Обріз рушниці направлено на проведення експертизи”, – розповів начальник Олександрійського відділу поліції Сергій Котига».

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, триває. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.