Сьогодні, 9 листопада, у рамках робочого візиту голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко відвідав Олександрійську центральну районну лікарню.

Відремонтоване педіатричне відділення, що розташоване на другому поверсі п’ятиповерхового приміщення лікарні сьогодні вже приймало своїх маленьких пацієнтів.

Так лікарняні палати, котрі більше схожі на комфортні кімнати, оснащені усіма необхідними меблями, новими ліжечками для найменших пацієнтів. У дитячих палатах навіть є ігрові килимки, аби діти відчували себе якомога комфортніше, пребуваючи у лікувальному закладі. Крім проведення ремонтних робіт, лікарня придбала необхідне обладнання: апарат швидкої вентиляції легенів, кисневі концентратори та монітори для контролю життєвих функцій хворого.

Сергій Кузьменко наголосив, що подібні комфортні умови та якість надання медичних послуг запровадять також і в інших районних центрах Кіровоградщини. Свою увагу очільник області звернув на те, що це відремонтоване педіатричне відділення є прикладом сучасного медичного відділення відповідно медичної реформи та проекту “Здоров’я наших дітей”, ініціатором реалізації якого він є. Зазначимо даний проект розпочав свою діяльність на початку цього року.