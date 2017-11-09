Наступної п’ятниці, 17 листопада, шляхопровід по дорозі державного значення М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине, ймовірно, відкриють для проїзду.

Про це сьогодні, 9 листопада, у ході огляду проведення ремонтних робіт на шляхопроводі в Олександрії повідомив голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко. Також очільник області зазначив, що планується облаштувати зовнішнє освітлення цієї ділянки з використанням сонячних батарей.

Зазначимо, що наразі вже проведено влаштування шару асфальтобетону, з обох боків влаштовані підходи до шляхопроводу, а до кінця цього тижня планується повністю завершити асфальтування шляхопроводу і почати монтаж бар’єрного та перильного огородження.

Нагадаємо, ремонтні роботи на шляхопроводі розпочалися у квітні цього року. Фінансування проводить з державного бюджету.