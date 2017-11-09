На Кіровоградщині на одну вакансію претендує чотири особи

Ситуація на ринку праці Кіровоградської області характеризується постійним попитом на фахівців (7,9%), на працівників сфери торгівлі і послуг (10,8%), на робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (20,4%) та на кваліфікованих робітників з інструментом (26,8%). Такі статистичні дані повідомили в обласному центрі зайнятості.

Станом на 01 листопада 2017 року в центрах зайнятості області було зареєстровано 11,7 тис. безробітних громадян, з яких 62,6% складали жінки, 35,8% – молодь віком до 35 років, 40,6% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців.

У січні-жовтні 2017 року статус безробітного мали 37,9 тис. осіб, з них отримали статус безробітного безпосередньо в жовтні 2,0 тис осіб.

За сприяння служби зайнятості у січні-жовтні поточного року міськрайонними та районними центрами зайнятості працевлаштовано майже 14,0 тис безробітних громадян. Рівень працевлаштування безробітних громадян становив 36,9%. Також було працевлаштовано 4,6 тис громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру майже 9,7 тис осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 25,6%.

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 5,7 тис. осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 15,1%. Станом на 01 листопада 2017 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 2,9 тис од.

У середньому на одну вакансію претендувало 4 особи: серед кваліфікованих робітників з інструментом на одну вакансію претендувала 1 особа, серед професіоналів – 2 особи, серед фахівців – 4 особи, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 2 особи, серед технічних службовців – 7 осіб, серед працівників торгівлі і сфери послуг – 8 осіб, серед кваліфікованих робітників сільського господарства – 20 осіб.