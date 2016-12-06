За останній тиждень на ГРІ в Кіровоградській області захворіло 4508 осіб, із них 75,5% дітей віком до 17 років. Про це повідомляє Кіровоградський обласний лабораторний центр.

Так, показник захворюваності в області становить 462,92 на 100 тисяч населення (-19,2 до епідпорогу). Найвищий показник захворюваності на ГРІ зареєстровано в м. Кропивницькому – 815,44 (епідпоріг 972,12), найменший — в Новоархангельському районі – 101,71 на 100 тис. населення (епідпоріг 190,17).

Крім цього, за минулий тиждень госпіталізовано 254 хворих, з них 80,3 % дітей віком до 17 років. Летальних випадків не зареєстровано, як і підтверджених випадків грипу.