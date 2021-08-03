На Олександрійщині за добу сталося дві пожежі

За минулу добу на Олександрійщині сталося дві пожежі. Такі статистичні дані повідомила прес-служба ГУ ДСНС в Кіровоградській області сьогодні, 3 серпня.

Так, 2 серпня о 18:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Паркова м. Світловодськ Олександрійського району. На місці події було з’ясовано, що горить 5 м2 покрівлі та стін господарчої споруди. О 19:03 пожежу було локалізовано та о 19:12 – ліквідовано силами бійців 17-ї ДПРЧ м. Світловодськ.

О 18:55 стало відомо про займання 6 м2 речей домашнього вжитку, покрівлі та перекриття господарчої споруди на території приватного домоволодіння по вул. Перемоги с. Ганнівка Петрівської СТГ Олександрійського району, яке о 19:43 було приборкано вогнеборцями 32-ї ДПРЧ смт Петрове.

Причини пожеж встановлююся, загиблих та травмованих немає.