Сьогодні, 3 серпня, відбулося останнє засідання робочої групи із розробки Статуту Олександрійської територіальної громади. Вела його голова робочої групи, секретар Олександрійської міської ради Вікторія Косяк. Повідомляє Голос Громади з посиланням на прес-службу Олександрійської міської ради.

На порядок денний було внесено два питання: прообговорення проекту Статуту Олександрійської територіальної громади з пропозиціями представників органів Міністерства юстиції України та про подальшу роботу щодо прийняття Статуту Олександрійської територіальної громади.

Нагадаємо, що на минулій сесії Олександрійської міської ради було прийнято рішення звернутись до органів Міністерства юстиції України щодо скасування державної реєстрації Статуту, оскільки він втратив актуальність, у зв’язку зі створенням Олександрійської територіальної громади. Відповідно, після отримання від Мінюстиції рішення щодо скасування реєстрації Статута міста Олександрії, на сесію міської ради буде внесено проект нового Статуту, розробкою якого і займалася робоча група.

Як зазначила голова робочої групи Вікторія Косяк, новий проект Статуту повинен пройти також громадські слухання. Відповідна інформація буде оприлюднена на офіційному сайті міської ради, аби усі бажаючі жителі громади мали змогу взяти участь в обговоренні.