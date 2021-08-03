Що найбільше непокоїть олександрійців (і їхніх депутатів)?

1

З якими проблемами і запитаннями найчастіше звертаються жителі Олександрії до народних представників місцевого самоврядування – проаналізував «Голос Громади».

Як відомо, одним із засобів комунікації та взаємодії у життєдіяльності місцевої громади між її жителями та органами самоврядування є депутатські запити і звернення до виконавчої та законодавчої гілок влади на вимоги виборців – мешканців цієї громади. Протягом 2020 – 2021 років роботи нинішнього складу Олександрійської міської ради її депутатами надіслано 96 звернень та 30 депутатських запитів.

Читайте також:  Сучасні кабінети фізики і шкільний автобус для олександрійських школярів

Якщо розподілити їх за напрямками, то найбільш наболілими для олександрійців бачаться питання благоустрою (всього 23 звернення і запити). Наступними за «популярністю» є проблеми будівництва та ремонту доріг, вулиць міста – 12 звернень. Продовжуючи цей рейтинг, можна бачити, що рівнозначними по важливості для жителів громади є питання формування тарифів на житлово-комунальні послуги; транспорту і регулювання дорожнього руху; надання інформації з інших питань для забезпечення роботи депутата чи створення депутатських комісій – по 7 депутатських звернень.

Читайте також:  А що з бюджетом Олександрійської громади? (підсумок півріччя)

Далі: ремонт та утримання житлового фонду – 6 звернень;

Питання торгівлі – 5;

водопостачання і водовідведення;

знесення і обрізка старих дерев;

діяльність ОСББ;

екологія, забруднення атмосфери;

соціальний захист населення; встановлення і обладнання дитячих і спортивних майданчиків;

створення комісій і груп; інше – кожен напрямок –  по 3 звернення;

питання освіти, молоді і спорту – 2;

Читайте також:  В Олександрії діє фестиваль гладіолусів

освітлення вулиць; проведення службових розслідувань; питання охорони здоров`я – по одному депутатському зверненню.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ