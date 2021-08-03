Що найбільше непокоїть олександрійців (і їхніх депутатів)?

З якими проблемами і запитаннями найчастіше звертаються жителі Олександрії до народних представників місцевого самоврядування – проаналізував «Голос Громади».

Як відомо, одним із засобів комунікації та взаємодії у життєдіяльності місцевої громади між її жителями та органами самоврядування є депутатські запити і звернення до виконавчої та законодавчої гілок влади на вимоги виборців – мешканців цієї громади. Протягом 2020 – 2021 років роботи нинішнього складу Олександрійської міської ради її депутатами надіслано 96 звернень та 30 депутатських запитів.

Якщо розподілити їх за напрямками, то найбільш наболілими для олександрійців бачаться питання благоустрою (всього 23 звернення і запити). Наступними за «популярністю» є проблеми будівництва та ремонту доріг, вулиць міста – 12 звернень. Продовжуючи цей рейтинг, можна бачити, що рівнозначними по важливості для жителів громади є питання формування тарифів на житлово-комунальні послуги; транспорту і регулювання дорожнього руху; надання інформації з інших питань для забезпечення роботи депутата чи створення депутатських комісій – по 7 депутатських звернень.

Далі: ремонт та утримання житлового фонду – 6 звернень;

Питання торгівлі – 5;

водопостачання і водовідведення;

знесення і обрізка старих дерев;

діяльність ОСББ;

екологія, забруднення атмосфери;

соціальний захист населення; встановлення і обладнання дитячих і спортивних майданчиків;

створення комісій і груп; інше – кожен напрямок – по 3 звернення;

питання освіти, молоді і спорту – 2;

освітлення вулиць; проведення службових розслідувань; питання охорони здоров`я – по одному депутатському зверненню.