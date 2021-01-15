Відтепер повідомляти про вивільнення держслужбовців потрібно не пізніше ніж за місяць

До законодавства України внесено зміни щодо строків, у які роботодавці повідомляють центри зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників.
Віднині роботодавці мають подавати до державної служби зайнятості інформацію про заплановане масове вивільнення державних службовців не пізніше ніж за 30 календарних днів до вивільнення у разі звільнення державних службовців відповідно до пунктів 1 та 1-1 частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу».
При цьому повідомлення про вивільнення інших категорій працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації й надалі відбуватиметься не пізніше ніж за два місяці до вивільнення.
Ці зміни внесені Законом України від 02.12.2020 року № 1030 «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». Набрання чинності Законом відбулося 20 грудня 2020 р.
Ухвалення Закону № 1030 спрямоване на узгодження норм законодавства. Нагадаємо, що з 2 лютого 2020 р. набрали чинності зміни до трудового законодавства щодо обов’язків керівника державної служби при вивільненні державних службовців та особливостей такої процедури, що відрізняється від вивільнення найманих працівників.
З ухваленням Закону України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» від 12.12.2019 р. № 378 статтю 49-2 КЗпП було доповнено частиною п’ятою. Відповідно до змін, вивільнення працівників, які мають статус державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу», здійснюється з урахуванням таких особливостей:
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про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за 30 календарних днів;
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у разі вивільнення працівників на підставі п. 1 ч. 1 статті 40 цього Кодексу (зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників) не застосовуються положення ч. 2 ст. 40 КЗпП (обов’язок роботодавця запропонувати іншу роботу при звільненні) та положення ч. 2 ст. 49-2 КЗпП (переважне право на залишення на роботі);
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не пізніше ніж за 30 календарних днів до запланованих звільнень первинним профспілковим організаціям надається інформація щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також проводяться консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.