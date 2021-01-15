Відтепер повідомляти про вивільнення держслужбовців потрібно не пізніше ніж за місяць

До законодавства України внесено зміни щодо строків, у які роботодавці повідомляють центри зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників.

Віднині роботодавці мають подавати до державної служби зайнятості інформацію про заплановане масове вивільнення державних службовців не пізніше ніж за 30 календарних днів до вивільнення у разі звільнення державних службовців відповідно до пунктів 1 та 1-1 частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу».

При цьому повідомлення про вивільнення інших категорій працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації й надалі відбуватиметься не пізніше ніж за два місяці до вивільнення.

Ці зміни внесені Законом України від 02.12.2020 року № 1030 «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». Набрання чинності Законом відбулося 20 грудня 2020 р.

Ухвалення Закону № 1030 спрямоване на узгодження норм законодавства. Нагадаємо, що з 2 лютого 2020 р. набрали чинності зміни до трудового законодавства щодо обов’язків керівника державної служби при вивільненні державних службовців та особливостей такої процедури, що відрізняється від вивільнення найманих працівників.

З ухваленням Закону України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» від 12.12.2019 р. № 378 статтю 49-2 КЗпП було доповнено частиною п’ятою. Відповідно до змін, вивільнення працівників, які мають статус державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу», здійснюється з урахуванням таких особливостей: