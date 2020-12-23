Роботодавці Кіровоградщини отримають одноразову матеріальну допомогу на майже 11 млн грн

12 грудня 2020 року почала діяти програма щодо надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання для виплати найманим працівникам (Закон України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 04.12.2020 №1071 та постанова КМУ від 09.12.2020 № 1231).

З початку дії програми (за 7 днів, станом на 21 грудня) до центрів зайнятості Кіровоградщини надійшло 95 пакетів документів для надання такої допомоги 2467 працівникам. Орієнтовна сума допомоги, згідно з розрахунками роботодавців, становить близько 11 млн грн.

Для отримання зазначеної допомоги суб’єкти господарювання подавали особисто або на електронну адресу до відповідного центру зайнятості мінімальний пакет документів – заяву, копію наказу про скорочення діяльності підприємства в період обмежувальних протиепідемічних заходів та відомості про найманих працівників.

У максимально короткий термін службою було розгорнуто інформаційно-консультаційну кампанію щодо порядку отримання одноразової матеріальної допомоги. З метою інформування про програму проведено виступи на місцевих теле- та радіостанціях. Для зручності роботодавців на сайті Кіровоградського обласного центру зайнятості та сторінках соціальної мережі «Фейсбук» розміщено інфографіку та покрокову інструкцію «Як суб’єкту господарювання отримати одноразову матеріальну допомогу». Також консультування з питання отримання допомоги забезпечували фахівці «гарячої лінії» служби зайнятості.

Програмою зацікавлені роботодавці різних галузей: сільського господарства, виробництва фармацевтичних препаратів і матеріалів, виробництва інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, лікарняних закладів тощо.

Запроваджена програма покликана підтримати роботодавців та сприяти збереженню робочих місць, забезпеченню зайнятості найманих працівників у період карантину та запобіганню зростання безробіття.