На Олександрійщині відремонтують аварійні мости й значну кількість доріг

В наступному році на дорогах Олександрійського району планують реалізувати значну кількість робіт, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Кіровоградської ОДА.

«У наступному році плануємо великий обсяг робіт на дорогах державного значення в Олександрійському районі. Плануємо завершити ремонт траси Полтава-Олександрія, а це понад 21 кілометра, капітально відремонтувати понад 23 кілометри дороги Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя, плюс два мости на цьому шляху», – йдеться у повідомленні.

Крім того, значна увага приділятиметься реконструкціям мостів, серед яких ремонт мосту через річку Бешка у Новій Празі, відновлення мосту у Новому Стародубі.