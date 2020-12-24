На Кіровоградщині розформували Управління державної екологічної інспекції

У зв`язку з територіальними змінами, що відбуваються в області та країні вцілому, екологічні інспекції Дніпропетровської та Кіровоградської областей об’єднуються в екологічну інспекцію Придніпровського округу, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт CBN.

Відповідний наказ оприлюднено на сайті Державної екологічної інспекції України.

Обидві інстанції припинили діяльність з 23 грудня й поряд з цим починає роботу новостворена екологічна інспекція Придніпровського округу.

Відповідно до наказу Державної екологічної інспекції України «Про ліквідацію Державної екологічної інспекції у Кіровоградській області», усі 18 громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища нашого регіону позбавлені права виконувати свої обов’язки з охорони довкілля з анулюванням відповідних посвідчень.

Надалі кандидатури на призначення громадських інспекторів з охорони довкілля на території Придніпровського округу будуть розглянуті окремо.