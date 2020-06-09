Чергове ДТП на славнозвісному перехресті в Олександрії (ФОТО)

Сьогодні, 09 червня, близько 16:00 години в Олександрії сталася аварія за участі двох легковиків, повідомляє «Голос Громади» з місця пригоди.

На перетині вулиць Шевченка та Діброви, на якому частенько «притягуються» транспорті засоби, ЗАЗ-1102 в`їхав в Daewoo Lanos.

Водій «ланосу» рухався по Шевченка – головній вулиці, в той час водій «таврії» рухаючись по другорядній вулиці – Діброви, не зупинився й не пропустив автомобіль, чого вимагають дорожні знаки й протаранив Daewoo Lanos.

Водії автомобілів не постраждали, транспортні засоби зазнали пошкоджень. На місці працює наряд поліції.