На яких роботах «спокутуватимуть гріхи» олександрійські «штрафники»?

Олександрійська міська рада затвердила перелік суспільно-корисних робіт, до виконання яких можуть залучатися засуджені за адміністративні правопорушення, повідомляє «Голос Громади».

Отже, порушники адміністративного законодавства, згідно з рішенням однієї з чергових сесій міськради, можуть на території Олександрійської громади виконувати за рішенням суду:

благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об`єктів соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх смуг;

впорядкування територій з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

впорядкування місць поховання, пам`ятників, які мають офіційний статус;

відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, русел річок;

очищення від снігу, ожеледиці тротуарів. Зупинок громадського транспорту;

прибирання територій дитячих та спортивних майданчиків;

ліквідація стихійних звалищ сміття;

підсобні роботи, інші види суспільно-корисних робіт.

Направлення на громадян на суспільно-корисні роботи здійснює Олександрійський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області.

Об`єктами суспільно-корисних робіт в Олександрії визначено КП «Чисте місто» та КП «Зеленгосп» Олександрійської міської ради.