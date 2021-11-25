Чорна п`ятниця: що потрібно знати про розпродаж та як не бути обманутим

Раз на рік, у листопаді, розпочинається один з найбільших розпродажів – «чорна п’ятниця». Деякі магазини знижують ціни до неймовірних 90%. Щоправда, не всі грають чесно, бо на вітрині в ці дні можна побачити дорогий товар зі знижкою, але якщо знайти старий цінник, виявиться, що вартість, навпаки, зросла на 20-30%. Деякі магазини за тиждень-два можуть штучно підвищувати ціни на товари, а потім у «чорну п’ятницю» їх знижують.

Купуючи щось по акції, слід бути обережним і звертати увагу не тільки на знижену вартість товару, а й інформацію про нього, щоб уникнути непотрібних, а іноді шкідливих або навіть небезпечних придбань (товар може бути протермінованим, бракованим тощо).

Перед тим, як купити будь-що зі знижкою, перегляньте ціни на аналогічні товари в інших магазинах.

Якщо ви купили товар за знижкою, а вдома помітили, що він бракований, у вас є 14 днів, щоб його повернути. Але при цьому обов’язково зберігайте чек.

Якщо ви вирішили придбати щось в інтернет-магазині, першочергово потрібно з’ясувати офіційну назву та код ЄДРПОУ юридичної особи або фізичної особи-підприємця, на сайті якого плануєте робити покупки. Обов’язково знайдіть на сайті інформацію щодо повернення товару, гарантійного терміну та умов гарантійного обслуговування. Якщо такого розділу на сайті немає, варто насторожитися. До того ж зверніть увагу на те, як давно працює інтернет-магазин – чи не створили його виключно під «чорну п’ятницю».

Джерело: Держпродспоживслужба області.