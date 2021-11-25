У Приютівській громаді облаштували новий майданчик

Ще одне місце відпочинку для дітей облаштували у селі Косівка Приютівської громади, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Вуличний майданчик біля сільського будинку культури обладнаний необхідними елементами для фізичного розвитку та веселого проводження часу на свіжому повітрі. Крім цього, комплекс укомплектований цілим рядом гімнастичних конструкцій, лабіринтів, перекладинами, баскетбольним кільцем та іншими елементами.

Ще декілька таких майданчиків незабаром зведуть у селах Лікарівка та Андріївка.