COVID-19: на Кіровоградщині більше мешканців одужало, ніж захворіло

Станом на ранок 21 грудня у Кіровоградській області 32 особи захворіло й 40 одужало, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 386 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – не проводилися.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

двадцять три у м. Кропивницькому;

три у Кропивницькому районі;

один у м. Світловодськ;

один у Бобринецькому районі

один у Добровеличківському районі;

два у Маловисківському районі;

один у Новоукраїнському районі.

Одужали від коронавірусу 37 жителів обласного центру та по одному з Олександрійського, Гайворонського та Устинівського районів.