COVID-19: на Кіровоградщині більше мешканців одужало, ніж захворіло

Станом на ранок 21 грудня у Кіровоградській області 32 особи захворіло й 40 одужало, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 386 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – не проводилися.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
двадцять три у м. Кропивницькому;
три у Кропивницькому районі;
один у м. Світловодськ;
один у Бобринецькому районі
один у Добровеличківському районі;
два у Маловисківському районі;
один у Новоукраїнському районі.
Одужали від коронавірусу 37 жителів обласного центру та по одному з Олександрійського, Гайворонського та Устинівського районів.