До відома підприємців Олександрійщини!

З 1 січня 2021 року набирають чинності зміни до законодавства щодо формування консолідованої звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб.

Форми, за якими подаватиметься звітність з єдиного внеску у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб, має встановити Мінфін за погодженням з Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Наразі, Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт наказу «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435», яким затверджено форми звітності з ЄСВ та Порядок їх формування та подання.

Звертаємо увагу фізичних осіб-підприємців, що строки подання звітності за 2020 рік (до 10.02.2021 та до 01.05.2021) залишаються без змін.

Нагадуємо, що звітність є джерелом Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Інформація з реєстру дає право на одержання страхових виплат за всіма видами державного соціального страхування.