До відома підприємців Олександрійщини!

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З 1 січня 2021 року набирають чинності зміни до законодавства щодо формування консолідованої звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб.

Форми, за якими подаватиметься звітність з єдиного внеску у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб, має встановити Мінфін за погодженням з Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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Наразі, Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт наказу «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435», яким затверджено форми звітності з ЄСВ та Порядок їх формування та подання.

Звертаємо увагу фізичних осіб-підприємців, що строки подання звітності за 2020 рік (до 10.02.2021 та до 01.05.2021) залишаються без змін.

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Нагадуємо, що звітність є джерелом Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Інформація з реєстру дає право на одержання страхових виплат за всіма видами державного соціального страхування.

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