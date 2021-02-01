Депутати Олександрійської міської ради скоригували бюджет на поточний рік

Днями, депутатами Олександрійської міської ради було внесено зміни до міського бюджету на поточний рік. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Тож, за рішеннями депутатів було збільшено доходи і видатки головного кошторису на суму 3,6 млн грн за рахунок надходження субвенцій селищних та сільських територіальних громад Олександрійській територіальній громаді на заклади охорони здоров’я.

Відповідним рішенням збільшено видатки на суму 1,8 млн грн за рахунок залучення вільних залишків, що склалися станом на 1 січня 2021 року, а також здійснено внутрішній перерозподіл коштів між головними розпорядниками бюджету.

Кошти спрямовані на вирішення нагальних питань життєдіяльності міста, у тому числі, 1 млн грн – на фінансову підтримку КП «Теплокомуненерго», 280 тис.грн – Центральній міській лікарні на коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту інфекційного відділення та на поточний ремонт рентгенологічного відділення; 470 тис.грн – на протипожежні заходи у школах та 86 тис.грн виділено на перевезення призовників у рамках програми «Призовник».