Депутати Олександрійської міської ради скоригували бюджет на поточний рік

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Днями, депутатами Олександрійської міської ради було внесено зміни до міського бюджету на поточний рік. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Тож, за рішеннями депутатів було збільшено доходи і видатки головного кошторису на суму 3,6 млн грн за рахунок надходження субвенцій селищних та сільських територіальних громад Олександрійській територіальній громаді на заклади охорони здоров’я.

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Відповідним рішенням збільшено видатки на суму 1,8 млн грн за рахунок залучення вільних залишків, що склалися станом на 1 січня 2021 року, а також здійснено внутрішній перерозподіл коштів між головними розпорядниками бюджету.

Кошти спрямовані на вирішення нагальних питань життєдіяльності міста, у тому числі, 1 млн грн – на фінансову підтримку КП «Теплокомуненерго», 280 тис.грн – Центральній міській лікарні на коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту інфекційного відділення та на поточний ремонт рентгенологічного відділення; 470 тис.грн – на протипожежні заходи у школах та 86 тис.грн виділено на перевезення призовників у рамках програми «Призовник».

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