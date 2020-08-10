Діти-пільговики з Кіровоградщини вирушили на оздоровлення до дитячих таборів

Діти пільгових категорій з Кіровоградщини поїхали до дитячих таборів на оздоровлення до м.Одеси та м.Скадовськ, повідомляє «Голос Громади» на сайт «Кірвоградської ОДА.

На оздоровлення та відпочинок до 27 серпня табору “Перлина Чорномор’я”, що розташовується в селищі Сергіївка, Білгород-Дністровського району на Одещині потрапило 250 дітей.

Також, до табору “Веселка” у Скадовську Херсонської області поїхало 70 мешканців Кіровоградщини.

Перед виїздом кожна дитина пройшла температурний скринінг. До табору їх супроводжуватимуть медпрацівники.

У дитячих таборах оздоровлюються діти, серед яких діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей.