Днями на Кіровоградщині починають діяти нові карантинні обмеження

Про це повідомляє голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко на своєму телеграм-каналі, інформує “Голос Громади”.

Відтак, з 19 грудня забороняється:

– проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей із більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів;

– проведення в розважальних закладах і закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

– приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 кв. метрів;

– зокрема, робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень «to go»). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. У ніч з 31.12 на 01.01 робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01:00.

Релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.