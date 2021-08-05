ГО “Захисники України – Олександрійщини” запрошує приєднатися до забігу

У рамках відзначення 30-річниці Дня Незалежності України в Олександрії пройде легкоатлетичний забіг. Ідею проведення в пам’ять про загиблих воїнів запропонувала громадська організація “Захисники України – Олександрійщини”, яку очолює відомий в нашому місті волонтер та активіст Олександр Михайлик. Повідомляє Голос Громади.

Так забіг з легкої атлетики «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» відбудеться 29 серпня з 17.00 год до 18.00 год. за маршрутом: площа Покровська – проспект Соборний – площа Соборна.

Дане рішення одноголосно підтримали члени виконавчого комітету Олександрійської міської ради у ході проведення сьогоднішнього засідання.