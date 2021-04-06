Днями Олександрійське та Пантаївка залишаться без води

На сайті установи ОКВП “Дніпро-Кіровоград” повідомляється, що завтра та післязавтра планують відключення води в смт Олександрійське та с. Пантаївці, інформує “Голос Громади”.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водопровідних мережах завтра, 07 квітня, з 09:00 години відключать водопостачання в смт Олександрійське, м. Олександрія, а 08 квітня, з того часу — у с. Пантаївка.

Ремонтно-експлуатаційна служба підприємства здійснює все можливе для того, щоб відновити водопостачання споживачам в максимально стислі терміни.

Олександрійців просять зробити необхідний запас води та вибачаються за тимчасові незручності.