Сергій Кузьменко ознайомився з проблемами ще двох навчальних закладів Олександрії (ФОТО, ВІДЕОКОМЕНТАР)

Сьогодні, 06 квітня, міський голова Олександрії Сергій Кузьменко побував з ознайомчим візитом у двох навчальних закладах: ДНЗ (ясла-садок) №25 та НВО «Олександрійська гімназія ім. Т. Г. Шевченка – ЗНЗ І-II ступенів – школа мистецтв».

Обидва керівники розповіли про вихованців, переваги й гідні сторони закладів, про вже зроблене й плани на майбутнє… Крім цього, повідали керманичу міста й про нагальні проблеми приміщень, те, що потрібно зробити для дітей та освітнього процесу.

Так, директорка дитячого садочку Наталія Салівоник звернула увагу на те, що у дошкільному закладі слід зробити капітальний ремонт опалювальної системи в деяких групах, спортивній залі та методичному кабінеті, поряд з цим — замінити старі вікна на енергозберігаючі. Також, у приміщені потрібно частково замінити мийки та відремонтувати харчоблок.

Серед прохань керівника школи Олени Лобунської мали місце: ремонт спортивної зали, заміна старої підлоги, заміна вікон на металопластикові та деяких дверей у ЗНЗ, а також директорка сподівається на сучасний спортивний майданчик на подвір`ї школи, де можна буде грати в футбол, баскетбол, рухливі ігри та проводити уроки фізичної культури.

В свою чергу, мер Олександрії відповів, що всіляко сприятиме, аби все було втілене в життя і навіть більше. Делальніше у відеокоментарях.

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ФОТО відвіданих закладів:

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