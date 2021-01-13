В Олександрії відновлюють запасну каналізаційну мережу, яка не функціонувала більше 10 років

В Олександрії відбудовують резервну мережу головного каналізаційного колектора, яка транспортуватиме стічні води на очисні споруди в разі аварійної ситуації на основній мережі. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на ОКВП «Дніпро – Кіровоград».

Головний колектор у місті був збудований у дві нитки, але одна з них повністю вийшла з ладу понад 10 років тому.

Щоб запобігти аварії з можливими екологічними наслідками, яка може призвести до повної зупинки всієї системи водовідведення та водопостачання Олександрії, ОКВП «Дніпро-Кіровоград» розробило проєктно-кошторисну документацію. Підприємство отримало 10 мільйонів гривень з фонду навколишнього середовища обласного бюджету на реалізацію цього проєкту.

Наразі замінили близько 700 метрів трубопроводу діаметром 400 мм. Загальна довжина траси трубопроводу 3,1 км.

За умови своєчасного та в повному обсязі виділення у 2021 році коштів на будівництво роботи планують завершити вже до середини поточного року.