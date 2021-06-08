Список народних депутатів з Кіровоградщини, яким видали компенсацію за оренду житла в столиці

Нардепи з Кіровоградської області минулого місяця отримали відшкодування за винаймання житла у Києві, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Першу електронну газету.

Відтак, по 19 500 гривень компенсації отримали депутати від “Слуги народу” з центрального регіону:

Олександр Дануца (99-й округ)

Ігор Мурдій (100-й округ)

Олег Воронько (103-й округ)

Богдан Торохтій.

Загалом, у травні виплати отримали більш як 140 народних обранців на суму майже 3 мільйони гривень.

“Абсолютна більшість депутатів, які отримують такі кошти, могли б оплачувати винайм житла самостійно. Розмір заробітної плати народного депутата дозволяє оплачувати оренду квартири у Києві без допомоги коштів платників податків. Законодавчі норми щодо компенсації депутатам коштів на винайм житла є пережитком минулого, від якого варто відмовитися”, – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.