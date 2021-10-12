До Вербової Лози пустять додаткові рейси

17 жовтня до траси “Вербова Лоза”, на якій будуть проходити змагання четвертого етапу чемпіонату України з автокросу кубку ТСОУ курсуватимуть додаткові рейси. Про це повідомили в прес-службі Олександрійської міської ради.
Відповідно до графіку о 9.20 – (зуп. «площа Покровська» – зуп. «магазин «Varto»» – зуп. «площа Героїв Чорнобиля» («Бомонд») – зуп. «площа Соборна» – зуп. «9 школа» – зуп. «Гагаріна» – зуп. «Райпобуткомбінат» – зуп. «траса Вербова Лоза»).
16.00 (зуп. «траса Вербова Лоза» – зуп. «Райпобуткомбінат» – зуп. «Гагаріна» – зуп. «9 школа» – зуп. «площа Соборна» – зуп. «площа Героїв Чорнобиля» («Бомонд») – зуп. «магазин «Varto» – зуп. «площа Покровська).
Окрім того, будуть здійснюватися регулярні перевезення на автобусних маршрутах загального користування у вищезазначеному напрямку:
1) за маршрутом № 2:
– 9.35, 15.30 (від залізничного вокзалу);
2) за маршрутом № 3:
– 8.10, 8.40, 10.05, 15.30 (від залізничного вокзалу);
3) за маршрутом № 4:
– 9.05, 10.35, 15.10, 16.30 (від залізничного вокзалу);
4) за маршрутом № 81:
– 7.50, 9.50 (від АС м. Олександрія);
– 8.55, 10.50, 14.55, 16.25 (від сел. Олександрійського).