До Вербової Лози пустять додаткові рейси

17 жовтня до траси “Вербова Лоза”, на якій будуть проходити змагання четвертого етапу чемпіонату України з автокросу кубку ТСОУ курсуватимуть додаткові рейси. Про це повідомили в прес-службі Олександрійської міської ради.

Відповідно до графіку о 9.20 – (зуп. «площа Покровська» – зуп. «магазин «Varto»» – зуп. «площа Героїв Чорнобиля» («Бомонд») – зуп. «площа Соборна» – зуп. «9 школа» – зуп. «Гагаріна» – зуп. «Райпобуткомбінат» – зуп. «траса Вербова Лоза»).

16.00 (зуп. «траса Вербова Лоза» – зуп. «Райпобуткомбінат» – зуп. «Гагаріна» – зуп. «9 школа» – зуп. «площа Соборна» – зуп. «площа Героїв Чорнобиля» («Бомонд») – зуп. «магазин «Varto» – зуп. «площа Покровська).

Окрім того, будуть здійснюватися регулярні перевезення на автобусних маршрутах загального користування у вищезазначеному напрямку:

1) за маршрутом № 2:

– 9.35, 15.30 (від залізничного вокзалу);

2) за маршрутом № 3:

– 8.10, 8.40, 10.05, 15.30 (від залізничного вокзалу);

3) за маршрутом № 4:

– 9.05, 10.35, 15.10, 16.30 (від залізничного вокзалу);

4) за маршрутом № 81:

– 7.50, 9.50 (від АС м. Олександрія);

– 8.55, 10.50, 14.55, 16.25 (від сел. Олександрійського).