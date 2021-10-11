Які заходи відбудуться в Олександрії у День захисника та захисниць України

В Олександрійській громаді відзначать потрійне свято: День захисників і захисниць України, свято Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва. у зв’язку з цим мешканцям громади пропонується долучитися до святкових заходів, перелік яких було опубліковано на сайті Олександрійської міської ради.

Так, 13 жовтня об 11.00 в ПК «Світлопільський» відбудеться урочистий концерт «Ми патріоти вільної країни». Також об 11.00 стартує пішохідна екскурсія «Від козацьких хуторів до повітового міста Олександрія», яку організовує та проводить Міський музейний центр ім. Худякової А.Ф.

14 жовтня о 10.00 на площі Чорнобиля, (напроти Олександрійської міської ради), біля пам’ятного знаку воїнам, які віддали життя за Україну, пройде літературно-музична композиція та покладання квітів.

“Окрім того, наразі в освітніх закладах міста, музеї та бібліотеках тривають різні конкурси, змагання, турніри і виставки, присвячені козацькій звитязі, героїзму наших захисників та захисниць та історії свята Покрови” – йдеться у повідомленні прес-служби міської ради.