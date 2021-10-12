Про що говорили олександрійці з посадовцем

Вчора, 11 жовтня, жителі Олександрійської громади мали можливість поспілкуватися з першим заступником міського голови Юрієм Гугленком у ході прямого телефонного зв’язку.

Найбільше питань стосувалося сфери житлово-комунального господарста та охорони здоров’я. Зокрема люди цікавилися щодо доступності інсуліну та його видів у міських аптеках за внормованими цінами. Проте на сьогодні питання врегулювання цін на інсулін знаходиться в площині компетенції МОЗу і вирішується на рівні держави та області.

Крім цього олександрійців цікавили питання опалення та автономного підключення. “Оскільки комісія з надання дозволів на відключення від централізованого опалення вже припинила свою роботу, подібні заявки громадян будуть ґрунтовно розглядатися перед початком наступного опалювального періоду”, – зазначив Юрій Гугленко.