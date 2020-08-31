Другий сезон «полювання» на порушників карантину COVID-19 розпочато!

Минулого тижня працівниками Олександрійського відділу поліції спільно з фахівцями Держпродспоживслужби проведено три рейди з перевірки дотримання вимог адаптивного карантину суб`єктами господарювання на території Олександрії, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою від речника міськвідділу поліції, дільничного офіцера Віталія Старчика.

За словами нашого співрозмовника, цього разу під перевірку потрапили продуктові торгівельні об`єкти та заклади громадського харчування. При виявленні порушень правил карантину перевіряльники ніяких каральних заходів (як-то адміністративні протоколи на накладення штрафів) не застосовували, обмежившись приписами, попередженнями, роз`яснювальними бесідами.

Нагадаємо, період адаптивного карантину урядом держави продовжено до 31 жовтня, що викликано зростанням рівня захворюваності на COVID-19 в Україні в цілому. Тому є ймовірне припущення, що вищеописаний рейд – в Олександрії не останній у пролонгованому карантинному «сезоні».