Пенсійний фонд Кіровоградщини повідомляє графік роботи телефонної «гарячої лінії»

В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області працює пряма телефонна «гаряча лінія» за номером телефону: (0522) 33-04-41, повідомляє «Голос Громади».

Щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідатимуть:

03 вересня 2020 року – заступник начальника головного управління Олена Яківна Романченко.

10 вересня 2020 року – начальник відділу з питань виплати пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян управління з питань виплати пенсій Світлана Миколаївна Кирдан.

17 вересня 2020 року – начальник фінансово-економічного управління Сніжана Леонідівна Соловей.

24 вересня 2020 року – заступник начальника управління – начальник відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян управління обслуговування громадян Лариса Леонідівна Прохоренко.