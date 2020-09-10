Дві громади Олександрійщини стали учасниками пілотного впровадження Державного аграрного реєстру

Особлива увага під час пілотного впровадження приділятиметься процесу опрацювання заявок на виправлення помилок щодо земельних ділянок у Державному земельному кадастрі, повідомляє «Голос Громади» на сторінку Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у Фейсбук.

Таким чином, участь у пілотному впровадженні ДАР дозволить власникам земельних ділянок Приютівської та Новопразької ОТГ перевірити коректність даних на землю, виявити помилки в реєстрах і подати заявки на їх виправлення, а також перевірити відповідність даних про майнові права на землю.

Активна фаза другого пілотного впровадження Державного аграрного реєстру почнеться 16 вересня.

Загалом пілотний проєкт охопить 53 ОТГ в усіх областях України. Зареєструватися у ДАР онлайн вже зараз може будь-який український фермер.

Державний аграрний реєстр реалізується у координації з Держгеокадастром, Міністерством юстиції України та за сприяння проєкту Світового Банку й ЄС “Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні”, а також Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).