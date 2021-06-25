«Гендер сосуєтся всіх» – громадський діалог в Олександрії

Відкритий громадський діалог «Гендер стосується кожної і кожного» відбудеться в Олександрії, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою від громадської організації «Олександрійський гендерний інформаційний центр».

Цей захід відбудеться 29 червня об 11-й годині в приміщенні бібліотеки-філії №3 Олександрійської МЦБС та Інформаційно-туристичного центру (Олександрія, вул.Шевченка,66). У ході даного діалогу обговорюватимуться поняття «гендер», «гендерна рівність», «фемінізм», «гендерні стереотипи», необхідність впровадження «гендерно-орієнтованого бюджетування» і «гендерно-чутливої політики» в громадах. На нього запрошуються громадські активісти а також всі бажаючі, кому не байдужа тематика гендерної рівності і фемінізму.

Захід відбудеться за підтримки Уряду Канади в рамках проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна», що впроваджується Українським Жіночим Фондом. Організатор – ГО «Олександрійський гендерний інформаційний центр», він же відповідає за змістовну наповненість діалогу.

Телефон для довідок: 0968577763