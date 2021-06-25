Відбувся ювілейний 90-й випуск для студентів Олександрійського фахового аграрного коледжу

Сьогодні, 25 червня, в Олександрійському аграрному фаховому коледжі Білоцерківського національного аграрного університету відбулося свято для випускників, повідомляє “Голос Громади”.

Для коледжу це не звичайний випускний. У 1931 році із закладу випустилось перші 14 аграріїв, а сьогодні, у ювілейний 90-й випуск, у доросле самостійне життя ступає 72 випускники.

З нагоди ювілейного випуску студентів на захід був запрошений почесний гість, олександрієць, колишній студент коледжу, підприємець, депутат Олександрійської міської ради від політичної партії “Європейська Солідарність” Віталій Заріцький.

Віталій Васильович побажав випускникам та їх батькам гарного майбутнього, вдалої життєвої дороги, великих звершень, достойної роботи, мирного неба, терпіння.

На випускному цього дня від студентів, кураторів, батьків лунали слова вдячності, побажань, радості, гордості, обіцянок…

Випускний вечір – вечір прощання, розлуки й сподівання, радість зустрічей із незвіданим майбутнім. Завтра перед випускниками відкриються тисячі доріг, але кожен із них обере свою.

Вітаємо студентів-випускників та бажаємо кожному досягти високих вершин у житті.