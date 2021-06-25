Карантин в Олександрії продовжено

24 червня відбулося позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому розглядалося питання продовження карантину та обмежувальних протиепідеміологічних заходів на території Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Засідання вів перший заступник міського голови Юрій Гугленко. За інформацією, доведеною на нараді завідувачкою Олександрійського міжміськрайонного відділу ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України» Тетяною Ільющенковою та начальником управління охорони здоров’я Тамарою Сакарою, в Олександрії та Олександрійському районі, починаючи з травня, спостерігається спад коронавірусної захворюваності, внаслідок чого Олександрія зараз знаходиться в «зеленій» зоні. Разом з тим, згідно з чинними державними протиепідемічними вимогами, карантинні обмеження хоча й послаблюються, але не відміняються. Зокрема ці вимоги і надалі зобов`язують громадян перебувати в захисній масці в місцях скупчення людей (як у приміщені, так і на вулиці) та в транспорті. В результаті міська комісія ТЕБ НС ухвалила рішення продовжити карантин до 31 серпня поточного року, а також дотримуватися вимог, передбачених постановою Кабміну від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідеміологічних заходів у період значного поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19».