Що побачила на Олександрійщині голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна (ФОТО)

23 липня Олександрійщину у рамках свого робочого візиту відвідала голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Марія Чорна, повідомляє «Голос Громади».

Метою її візиту було зокрема ознайомлення з ходом виконання президентської програми «Велике будівництво», отож першим об`єктом уваги посадовця стала реконструкція Новопразького навчально-виховного об`єднання, яка нині успішно проводиться. В ході відвідин було обговорено також ряд проблемних питань подальших будівництв і реконструкцій, у тому числі – автодоріг обласного і районного сполучення. Також голова ОДА відвідала Приютівську ОТГ, де побувала на місцевому агропідприємстві та оглянула деякі інші об`єкти.

Після відвідування цих територіальних громад Олександрійського району Марія Чорна побувала в Олександрії, розпочавши знайомство з будівельними об`єктами міста з Центральної міської лікарні. Це були новозбудоване приймальне відділення медзакладу, яке незабаром буде введене в експлуатацію та інфекційне відділення ЦМЛ, де саме зараз ведуться будівельні роботи. Робочі сторони цього питання (кошторисна вартість будівництва, його терміни і послідовність, забезпечення медичним обладнанням тощо) їй пояснювали присутні міський голова Сергій Кузьменко, його перший заступник Юрій Гугленко, начальник управління охорони здоров`я Тамара Сакара, головний лікар ЦМЛ Віктор Приходько та підрядники будівництва.

У своїх висновках огляду Марія Чорна відзначила важливість реконструкції даного медичного закладу, позитивні результати у виконанні якого вона вважає очевидними. Разом з тим, за словами губернаторки, завдань попереду ще багато, адже незабаром очікується нова хвиля коронавірусної пандемії, а тому слід своєчасно подбати про забезпечення відділень закладу медичним киснем, також бути готовими до нового виклику – передбачити можливість лікування від COVID-19 дітей у наступній можливій пандемії штаму «дельта». Головним чином такий напрямок на найближче майбутнє обласний посадовець вважає пріоритетним і обіцяла присутнім спільну роботу над ним.

У подальшому голові ОДА продемонстрували ще два знакових для Олександрії будівництва – реконструкцію театру та парку відпочинку ім.Шевченка. Як пояснив Сергій Кузьменко, власне реконструкція театру ззовні і в інтер`єрі фактично завершена ще зо два роки тому, але через певні причини було призупинене загальне облаштування театрального двору, де зараз і проводяться будівельні роботи.

Триває також комплексна і широкомасштабна реконструкція найбільшого парку Олександрії. Позитивні зміни помітні вже починаючи з благоустрою прилеглого до нього пляжу, особливо ж разючими вони бачаться у районі центральної алеї. Як пояснив гості С.Кузьменко, і в цьому напрямку ще достатньо роботи: попереду – облаштування інтерактивного фонтану, літнього театру, інших рекреаційних зон. Але головна відмінність цього будівництва, за його словами – від самого початку була визначена ідея не залучати до реконструкції парку жодної копійки бюджетних коштів; фінансування робіт ведеться виключно за рахунок зовнішніх інвестицій.

«Що стосується культурного напрямку олександрійського будівництва – слід віддати йому належне, адже це інвестиції в майбутнє міста, в майбутнє Кіровоградщини. В Олександрії вже зараз є що побачити, але особливо важливим не лише для Олександрійщини, а й для Кіровоградщини є реставрація театру – цієї культурної пам`ятки, яка багато про що говорить. Пріоритети, які виставляє зараз весь світ – людина, екологія на планеті та економіка, сильна держава – це і наші пріоритети, над якими ми будемо спільно працювати і докладати всіх зусиль на їх виконання і не зупинятися на досягнутому», – такими думками зокрема поділилася з представниками ЗМІ голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна.

А міський голова С.Кузьменко, резюмуючи результати цієї ділової зустрічі, відзначив важливість співпраці олександрійської влади і держави у реалізації багатьох місцевих проектів – як державного будівництва, так і тих, що фінансуються з міського бюджету. Зустріч, за його словами, багато що вирішила, розставила акценти, звірила позиції і напрямки співпраці.