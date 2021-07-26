З рахунком “0:1” футбольний клуб “Олександрія” отримав перемогу в луганської “Зорі” учора, 25 липня. Матч проходив на стадіоні «Славутич-Арена» у Запоріжжі.

Зазначимо, що гра стала дебютною для нового головного тренера команди ФК “Олександрія” Юрія Гури, який прийшов на зміну Володимирові Шарану. Перша гра – перша перемога, адже на 40-й хвилині перший гол у ворота противника забив Іван Калюжний, перехопивши м’яч у суперника в центрі поля та, відкривши тим самим, рахунок.

Загалом гра була цікавою та напруженою, проте отримати нічийний результат луганській “Зорі” так і не вдалося. Тому вітаємо нашу команду з вдалим початком Чемпіонату і бажаємо подальших перемог!