Хто з мешканців Олександрійщини вийде на пенсію за віком у 2021 році?

Наявність страхового стажу та досягнення пенсійного віку – головні умови призначення пенсії за віком на сьогодні, повідомляє “Голос Громади”.

Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, з кожним роком поступово збільшується. Так, відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу у 2021 році не менше 28 років.

У разі відсутності 28 років страхового стажу пенсія призначатиметься з більш пізнього терміну. Так, за наявності в особи страхового стажу від 18 до 28 років пенсія призначатиметься після досягнення віку 63 років; за наявності страхового стажу від 15 до 18 років – після 65 років.