Кабмін відхилив кандидатуру Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА

Сьогодні, 12 серпня, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у своєму телеграм-каналі повідомив про те, що Уряд не рекомендуватиме кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА, інформує «Голос Громади».

“Таке рішення ми ухвалили після заслуховування кандидата Міщенка на засіданні Кабінету Міністрів. Репутація глав ОДА має бути кристально чистою та мати підтримку у своєму регіоні. Ми врахували думку як простих громадян, так і бізнесу. Більше того, є інформація, що у кандидата існує конфлікт інтересів, оскільки він є власником бізнесу“, – написав Немчінов.

За його словами, урядовці, отримавши всю інформацію, ухвалили таке рішення. “При затвердженні голів ОДА ми найперше враховуємо думку жителів регіону. Це правильна практика, і вона буде продовжена”, – запевнив міністр.

Нагадаємо, що 5 серпня Кабінет Міністрів України на своєму засіданні погодив кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА.