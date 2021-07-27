Яка вакцина сьогодні є в Олександрії?

За повідомленням прес-служби Олександрійської міської ради, на сьогоднішній день по місту залишок вакцин для щеплення проти COVID-19 становить 128 доз.

Бажаючі можуть зробити щеплення вакцинами CoronaVac, якої залишилося 83 одиниці та Moderna – 45 одиниць.

Нагадаємо, що у будні дні пройти вакцинацію можна в Центрі первинної медико-санітарної допомоги, 2 поверх, 216 каб. У вихідні – в Центрі масової вакцинації населення за адресою: просп. Соборний, 89, фоє ПК «Світлопільський».

Попередній запис за номером – 068 524 27 49.