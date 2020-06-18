Карантин продовжать: скільки триватимуть обмеження?

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, вчора, 17 червня, на засіданні уряду заявив, що враховуючи зростання кількості хворих на коронавірус в Україні уряд продовжить адаптивний карантин до 31 липня 2020 року, повідомляє «Голос Громади».

Зокрема, до 31 липня громадянам заборонятиметься перебування в громадських будинках, спорудах та транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту. А в транспорті заборонятиметься перевезення пасажирів в кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння.